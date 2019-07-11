اقتصادي / #لتبقى تنصح بشراء غسالة الملابس ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.
وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:
1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.
2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).
4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.
5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.
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16:42ت م
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