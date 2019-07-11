الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.// انتهى //16:42ت م0159