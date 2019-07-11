القاهرة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسسجلت البورصة المصرية خسائر ملحوظة وسط تراجع جماعي لمؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم، نتيجة تزايد عمليات البيع من الأجانب، وذلك رغم موافقة مجلس النواب المصري اليوم على خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من 75ر1 في الألف إلى 50ر1 في الألف.وأوضحت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن المؤشر الرئيسي (إيجي اكس 30) تراجع بنسبة 43ر1% ليبلغ مستوى 56ر13813 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.وأظهرت الاحصائيات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 6ر809 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر152 مليون جنيه، و6ر62 مليون جنيه، و9ر297 مليون جنيه، و3ر296 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //16:45ت م0160