محايل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأزالت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير الرمال والأتربة المتراكمة على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن إطار خدماتها وذلك ضمن مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي تأتي امتداداً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأوضح رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية سخرت جميع طاقاتها البشرية والآلية للقيام بعمليات إزالة تلك الأتربة والرمال من الطرق الرئيسية والفرعية ، مشيرًا أن الهدف من إزالة هذه الرمال هو ضمان سلامة قائدي المركبات التي تمر من خلال تلك الطرق ،إضافة إلى أنها ضمن خطة البلدية للاهتمام بالطرق ،ومعالجة التشوه البصري.وأفاد آل جلبان أن البلدية مستمرة في عمليات إزالة ومعالجة التشوه البصري وما يتسبب في تشويه المنظر العام على الطرق المحورية والتي تأتي ضمن خدمات بلدية الساحل.// انتهى //16:53ت م0162