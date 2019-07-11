بيروت 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسواصل الطيران الحربي الاسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من الغارات الوهمية والطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم ان الطيران الحربي الاسرائيلي حلق من فوق بلدة علما الشعب في الجنوب اللبناني منفذًا غارات وهمية فوق مختلف المناطق اللبنانية .// انتهى //17:10ت م0163