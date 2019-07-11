الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأعلن سائق الراليات وقائد فريق ـ إي دي ـ للسباقات عيسى الدوسري عدم مشاركته في باها عسير الذي سيقام خلال الفترة من 1ـ3 أغسطس المقبل، ، رغبة منه في إعادة ترتيب الفريق والاستعداد الأمثل للاستحقاقات المقبلة ومنها رالي داكار 2020 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير المقبل.وقال: "سنعود أقوى في الجولات المقبلة من البطولة، ونتطلع للمشاركة في باها القصيم في حال أنهينا استعداداتنا لتكون بداية الاستعداد لرالي داكار".وأعرب السائق الدوسري الحاصل على المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات "كروس كانتري" عن سعادته بالنقلة النوعية التي تشهدها رياضة السيارات في المملكة، مثمنًا جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تجسيد دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكلٍ عام، ومتابعة سمو. رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، متمنيًا أن تنعكس تلك الجهود على تطوير رياضة السيارات والدراجات النارية.وأثنى عيسى الدوسري على الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي أحدثه باها عسير العام الماضي على المنطقة، مؤكدًا أن الباها سيوفر العديد من الفرص الوظيفية وسيساهم في زيادة عدد السياح، وأنه ظاهرة رياضية فريدة من نوعها في المنطقة.// انتهى //17:20ت م0165