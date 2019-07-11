الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسعقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لليمن اجتماعه ال 31 اليوم برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.وأوضح المجتمعون أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية، داعين منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.كما أعربوا عن تأييدهم إحاطة مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي حول إعاقة مليشيا الحوثي توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن التي تؤكد الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني وتكشف الوجه القبيح للمليشيات المدعومة من إيران.وجدد أعضاء المكتب إدانتهم احتجاز المليشيات الحوثية العاملين في المجال الإنساني وتجنيدهم الأطفال بعملياتهم العسكرية وبيعهم المساعدات الإنسانية أو تخصيصها لمآرب أخرى، وكذلك استهدافهم مطاري أبها وجازان في المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة.وقدم نائب وزير الإدارة المحلية اليمني عضو اللجنة العليا للإغاثة عبد السلام باعبود شكره الجزيل لأعضاء المكتب لدعمهم المتواصل للشعب اليمني خاصة في المشروعات التعليمية والصحية ومكافحة الأمراض والأوبئة، وبرنامج دعم سبل العيش ذو البعد التنموي.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمليات الإغاثية في اليمن وما تم تقديمه من قبل الهيئات الإغاثية المانحة لليمن خلال المرحلة الماضية وما سيتم تقديمه خلال المرحلة القادمة.// انتهى //17:22ت م0166