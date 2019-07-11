الجزائر 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظتي تبسة وخنشلة شرقيّ البلاد، سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بمحافظة باتنة والبليدة، دمرت أربع قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للجماعات الإرهابية، فيما أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام تسعة مهربين وحجزت أربع مركبات رباعية الدفع.ولفت البيان إلى أن قوات الجيش بتلمسان أوقفت 21 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //17:23ت م0167