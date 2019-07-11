الخرطوم 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي اليوم، وزير خارجية فنلندا رئيس المجلس الأوروبي بيكا هافستو الذي يزور الخرطوم حالياً.وقدم رئيس المجلس الانتقالي للوزير شرحاً لمجمل تطورات أوضاع البلاد في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير.وأوضح وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو في تصريح صحفي، أن لقاءاته برئيس المجلس كانت بناءة ومثمرة، مشيراً إلى أنه جاء للسودان خلال هذه الزيارة مبعوثاً من رئاسة الاتحاد الأوروبي.وبين هافستو أن السودان أمامه الآن فرصة كبيرة لتحسين كثير من أوضاعه، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي والسودان سيشرعان في العمل معاً لتطوير التعاون المشترك بينهما خلال الفترة القادمة.كما هنأ الشعب السوداني بالوصول لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن إدارة الفترة الانتقالية.// انتهى //17:39ت م0173