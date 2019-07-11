نيويورك 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسإستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع، مدفوعة بأسهم شركات التقنية، لتواصل موجة الصعود التي بدأتها الجلسة السابقة بدعم من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي عززت مبررات خفض الفائدة هذا الشهر.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 89.96 نقطة أو 0.33 بالمئة ليصل إلى 26950.16 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.55 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2999.62 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 16.75 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 8219.28 نقطة.// انتهى //17:51ت م0175