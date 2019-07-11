الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساختتم المنتخب السعودي لرفع الأُثقال لذوي الإعاقة تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي تنطلق غداً الجمعة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بمشاركة 70 دولة وتستمر لمدة أسبوع .ويمثل الأخضر في البطولة 7 رباعين هم ميسر العليمي وعبادة هوساوي وأصيل هوساوي وعبدالعزيز سحلول وطارق بالغيث وسعيد هوساوي وخالد الناجم.وعقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور إداري البعثة بندر المغيصيب والمدرب علي اليامي ومساعده فتحي يعقوب ومشرف إعاقة عبدالسلام العبدالسلام وتم خلاله شرح الأمور الفنية المتعلقة بالبطولة وتحديد الأوزان التي ستشملها المنافسات وتوقيتها.وكان الأخضر بدأ استعداداته للمشاركة بمعسكر داخلي في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض لمدة 10 أيام ثم المغادرة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو لاستكمال الاستعدادات ثم الوصول إلى كازاخستان للمشاركة في البطولة.// انتهى //18:06ت م0177