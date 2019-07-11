الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأنهى عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي ورشة العمل المكثفة للمشرفين على المنتخبات التي تستضيف المباريات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة وأقيمت على مدى يومين في العاصمة اللبنانية بيروت.وتم خلال وشة العمل شرح اللوائح والأنظمة الخاصة في الاتحاد الدولي "فيبا" للدول التي ستنظم وتستضيف بطولات دولية.يذكر أن المملكة بصدد تنظيم بطولة المدن في العالم 3 × 3 واستضافة التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية بنظام الذهاب والآياب.// انتهى //18:49ت م0180