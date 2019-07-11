أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج ترشيح الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441هـ على المقاعد الشاغرة من درجتي البكالوريوس والدبلوم، حسب النسب المؤهلة والموزونة بعد الانتهاء من نتائج الدفعة الأولى.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمحسن القرني أنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى من قبول الطلاب والطالبات؛ حيث تم تثبيت قبول 9963 طالبًا وطالبة في الدفعة الأولى، وإصدار الأرقام الجامعية لهم، وتفعيل حساباتهم في أنظمة الجامعة، مؤكدًا أن النسب المؤهلة والموزونة للمتقدمين هذا العام تعد مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.وأضاف أن نسب القبول لا يتم تحديدها من قبل الجامعة بل تعتمد على نسب المتقدمين وحجم الطلب على التخصص ولا يمكن معرفه أدنى نسبة للقبول إلا بعد انتهاء جميع مراحل القبول أو اكتفاء مقاعد القبول للتخصص.وأكد القرني على المرشحين في الدفعة الثانية ضرورة تأكيد قبولهم إلكترونيًّا خلال المدة المحددة والمعلن عنها، لأن عدم تأكيد قبولهم يعني إلغاء ترشيحهم، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات من خلال موقع الجامعة وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 من الشهر الهجري الجاري، عن طريق خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول؛ حيث يمكن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه الاستفادة منهما وفق ضوابط القبول.// انتهى //18:52ت م0182