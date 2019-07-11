الخفجي 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واساختتم أمس دوري "كلنا أمن" التي نظمها نادي الحي بمدرسة الحسن البصري بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية، بحضور محافظ الخفجي المكلف خلف نزال الشمري ومدير شرطة الخفجي المكلف العقيد علي المجدوعي.وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمساعد قائد النادي محمد سالم الشمري، مشيدًا بدور رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن ، داعيا الله أن يبارك في جنودنا البواسل المرابطين على الحدود وأن يسدد رميهم.وجرى خلال الاختتام إقامة المباراة النهائية ، والتي جمعت فريقي دوريات الأمن و المرور ، وقد انتهى اللقاء بفوز دوريات الأمن على المرور بركلات الترجيح ، وبنتيجة 3/2، وتتويج الفائز بالمركز الأول بالكأس والميداليات الذهبية، إضافة إلي مكافئة مالية، كما حصل فريق المرور على كاس المركز الثاني والميداليات الفضية ومكافأة مالية.بعدها كُرم اللاعبين المتميزين في دوري "كلنا أمن" حيث حصل على جائزة أفضل لاعب عبدالعزيز المهري من فريق دوريات الأمن، وحصل الحارس بدر سلطان الشمري من فريق دوريات الأمن على جائزة أفضل حارس، وحصل على لقب الهداف اللاعب محمد مسفر المري من فريق الشرطة، وجائز أفضل لاعب واعد راكان سماح من فريق حرس الحدود، وحصل على جائزة اللاعب المثالي ناصر نواف العنزي، وفي الختام التقطت الصور التذكارية.وهنأ المحافظ الفريق الفائز بالبطولة، معرباً عن شكره وتقديره للجهة المنظمة وحسن المتابعة والإعداد، والروح الرياضية المتميزة من الفريقين .// انتهى //18:54ت م0183