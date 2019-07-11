حفر الباطن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بحفر الباطن أسبوعها الأول من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية التدريب والابتعاث للبنين وسط حضور 106 متدربين على مدى 132ساعة تدريبية توزعت على 8 برامج تدريبية والتي اقيمت في مركز التدريب والابتعاث بحفرالباطن و قاعة التدريب بنادي الحي بمتوسطة سلمان الفارسي بالقيصومة .وأوضح مدير مركز التدريب والابتعاث رافع بن رسن العنزي أن المركز عقد خلال هذا الأسبوع عدد من الدورات التالية منه أنماط التعليم وتطبيقاتها الرئيسية للدكتور خالد الشمري, ودمج مهارات التفكير في التدريس لمتعب الحميداني , والتعليم والتعلم وفق منحنى steam, وممارس التربية الخاصة , والتطوير المهني القائم على المدرسة(بحث الدرس) , والنظرية البنائية وتطبيقاتها ، ومهارات التفكير الناقد في التعلم الرقمي , و get ready to speak training hit .وبين أن دورات المركز ستستمر الأسبوع القادم حيث سيقام في مركز التدريب 7 دورات تشمل تضمين قيم المواطنة الرقمية في التعليم, وأساليب التدريب ومهارات التقديم , وتخطيط الدرس , والتخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن , وإدارة البيئة الصيفية , ومهارات تقنية في التعلم والتعليم , وبرنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي , فيما ستقام دورة في قاعة التدريب في نادي الحي بالقيصومة بعنوان فن ومهارات القيادة .وأكد العنزي أن أثر هذه الدورات سينعكس إيجاباً على المدربين وطلابهم والعملية التعليمية في العام الدراسي القادم , وشكر فريق العمل على مايبذلونه من جهود لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمدربين والمتدربين على حد سواء .ودعا منسوبي التعليم ممن يرغبون في تطوير مهاراتهم وقدراتهم التعليمية الحضور لمركز التدريب والابتعاث مطلع الأسبوع لتسجيلهم في الدورات لاسيما والدورات باتت حجر أساس في تطوير مسيرة المعلم.// انتهى //19:08ت م0186