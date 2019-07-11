القطيف 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة القطيف اليوم، هاشتاقاً تحت عنوان #المواطن_عين_البلدية.وأوضحت البلدية أن الهدف من إطلاق الوسم، هو دعم التكامل بين المجتمع والبلديات، عبر تشجيع المواطن للإبلاغ عن ما يشاهده في حياته اليومية من مخالفات في الأسواق، والصحة العامة، والنظافة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، وصيانة الإنارة، وصيانة الحدائق والمرافق البلدية، واللوحات الإعلانية والدعائية، عبر وسائل التواصل الموحدة qmun1، وكذلك من خلال تطبيق واتساب 0594094092.ونوهت بأنه يمكن للمستفيد الحضور إلى مقرها لخدمته في إدارة الطوارئ والبلاغات، أو الاتصال هاتفيًا على الرقم 0138669777 أو على رقم البلاغات المختصر بغرفة العمليات 940.من جانبه، أكد وكيل رئيس البلدية للخدمات محمد بن ناصر اليامي، أن البلدية في خدمة كل مستفيد، وأن الباب مفتوح لكل تساؤل أو مقترح أو التبليغ عن أي جانب له اختصاص بالخدمات التي تقدمها البلدية، والتي تبارك أي تعاون بينها وبين المواطن ليكون عينها على أرض الواقع.// انتهى //19:09ت م0187