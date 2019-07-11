الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسالتقى معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي, مفوض إدارة الخدمات الضريبية الفيدرالية ميخائيل ميشوستين اليوم في العاصمة الروسية موسكو.واطلع معاليه على تجربة إدارة الخدمات الضريبية الروسية في التحول الرقمي باستخدام تقنيات البيانات الكبيرة، ونظام المعلومات الرقمي وأبرز التحديات التي تواجه هذه التجربة, بالإضافة إلى الفوترة الإلكترونية وغيرها من خدمات أتمتة التعاملات الضريبية، التي انعكست إيجابًا على توفير الوقت اللازم لتقديم الخدمات وتقليل المتطلبات من المنشآت, بالإضافة إلى رفع نسبة الكفاءة التشغيلية والالتزام الطوعي من قبل المنشآت وعملية التحصيل الضريبي.وأكد معالي محافظ الهيئة أهمية التحول الرقمي للإدارات الضريبية دولياً وانعكاسها على المكلفين لما لها من دور كبير في عملية تحسين وتسهيل وتطوير إجراءات الالتزام ورفع الإقرارات الضريبية والتحصيل وشفافية العمليات المحاسبية والضريبية.// انتهى //19:18ت م0188