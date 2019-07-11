طرابلس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، تفاصيل الهجوم الذي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا اليوم، لافتًا إلى أنه كان أحد المشاركين في تشييع الجنازة.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي فى تصريحات صحفية ": "كنت من بين الحاضرين في تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، وقد دخلنا المقبرة بعد صلاة الظهر، وتحديدًا في تمام الساعة الواحدة والربع بتوقيت بنغازي، وبعدها بـ5 دقائق وقع التفجير الأول بجوار المجموعة التي كانت تقوم بالدفن بشكل مباشر، ثم بعد دقائق وقع تفجير ثان ثم ثالث".ولفت المسماري إلى أن "العملية كانت مدروسة بشكل جيد، وكانت تهدف لإحداث خسائر كبيرة، خاصة عند محاولة خروج المشيعين من المقبرة" مشيراً إلى انها تحمل بصمات الجماعات الارهابية.وأوضح أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم، هم عسكريين اثنين ومدني، مشيرًا إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة، وأن هناك نحو 21 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات من الجروح التي أصيبوا بها، فيما أصيب آخرون بجروج بسيطة لم تتطلب نقلهم إلى المستشفى.ووصل إلى المركز الطبي بمدينة بنغازي 26 جريحًا إصاباتهم متفاوتة و3 وفيات، جراء انفجار إرهابي بسيارة مفخخة استهدف قيادات عسكرية بمراسم تشييع جنازة الآمر السابق لقوات الصاعقة اللواء خليفة المسماري.// انتهى //19:43ت م0192