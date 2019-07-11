جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسوقع المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري ، بمقر الجمعية اليوم ، اتفاقية عمل مع رئيس مجلس إدارة جمعية اكتفاء الأهلية النسائية فريدة بنت محمد فارسي ، في خطوة تهدف إلى التعاون المشترك في التعامل مع قضايا المجتمع وتأكيد أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الاهتمامات المشتركة وفقاً لتوجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 .وأفاد العُمري أن مضمون المذكرة التي تستمر لمدة عام ياتي في إطار التعاون وفق دور جمعية نفع في توثيق حالة الأسر المحتاجة والبحث الميداني عن مدى احتياجات المنطقة والوقوف على حال المستفيدين بمدينة جدة ، وتلبية إحتياجاتها بصورة صحيحة ، ووضع البرامج والخطط السليمة لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية متخصصة على أن يتم الإستفادة من خبرة جمعية إكتفاء في المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات عن الأسر ودراسة أحوالهم وفق قاعدة بيانات إحصائية بما يسهم في التخطيط للبرامج والمشاريع التنموية التي تسهم في تحويل الأسر المحتاجة إلى منتجة .وبين مدير جمعية نفع الخيرية ، أن جمعية إكتفاء ستعمل على تصميم استمارة لتوثيق وتشخيص حالات أسر جمعية نفع بمدينة جدة ، وعمل التوثيق الميداني لحالات أسر الطرف الأول وعليها يحدد المشكلات المادية ، والمعنوية ، والتعليمية ، والاجتماعية ، والنفسية ، والصحية للأسر بتقديم الخدمات اللازمة لهم ، وبناء البرامج التأهيلية المناسبة للأسر .// انتهى //19:49ت م0193