باريس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسحقق الدراج البلجيكي ديلانو تونز المركز الأول في المرحلة السادسة من بطولة طواف فرنسا للدراجات الهوائية في حين انتزع الإيطالي جوليو تشيكوني القميص الأصفر من الفرنسي جوليان ألافيليب بعد حلوله ثانيا في هذه المرحلة التي امتدت على مسافة 5ر160 كلم في قمة لا بلانش دي بيل .وجاء ثالثا البلجيكي كساندرو موريس بفارق دقيقة و5 ثوان ، وفي الترتيب العام يتقدم تشيكوني بفارق 6 ثوان على ألافيليب الذي كان انتزع القميص الأصفر .وتقام المرحلة السابعة غدا الجمعة وهي الأطول في طواف فرنسا على مسافة 230 كلم بين بلفور وشالون سور سون.// انتهى //20:16ت م0196