الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأقامت المؤسسة العامة للتقاعد أمس النسخة السادسة من مبادرتها "المشي صحة" التي احتضنتها المدينة الرقمية في مدينة الرياض.وشارك في الفعالية أعداد كبيرة من المتقاعدين والعديد من المتطوعين والمتخصصين وهواة رياضة المشي, كما شملت الفعالية على برنامج توعوي بأنظمة التقاعد وحقوق المتقاعدين والخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها, إضافة إلى التوعية برياضة المشي وفوائدها.وفي نهاية الفعالية تم توزيع الجوائز على الفائزين، كما كرمت المؤسسة رعاة وشركاء الفعالية من القطاعين العام والخاص الذين كان لهم بالغ الأثر في نجاح هذه الفعالية.يذكر أن مبادرة "المشي صحة" تأتي حرصاً من المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز التواصل معهم وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة.// انتهى //20:45ت م0201