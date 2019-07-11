حفر الباطن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بالمحافظة اليوم, رئيس المجلس الشرفي للجنة الطبية الخيرية " معافى " ومدير برنامج عنايتي عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم.واطلع سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على البرامج التي تقدمها اللجنة وخدماتها ودورها في تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين من أفراد المجتمع المتمثلة بالعلاج والدواء والتثقيف، قبل أن يدشن سموه حملة مكافحة العمى الناتج عن مرض السكري والتي تقيمها اللجنة بالتعاون مع جمعية عناية الصحية.وأكد الأمير منصور بن محمد بن سعد أهمية العمل الخيري ودوره التنموي في المجتمع، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظها الله - أولت الاهتمام الكبير بالقطاع الثالث غير الربحي والذي يتكون من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية وجعلت هذا القطاع ركيزة في رؤية 2030، واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة.// انتهى //20:45ت م0202