لندن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسدعت الحكومة البريطانية اليوم السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة إلى توخي الحذر أثناء عبورها بالقرب من المياه الإيرانية.ورفعت وزارة المواصلات البريطانية درجة الاستعداد لتلك السفن إلى الدرجة القصوى بعد ورود أنباء عن اعتراض زوارق الحرس الثوري الإيراني أمس لإحدى ناقلات النفط البريطانية، داعيةً تلك السفن إلى التحرك أثناء ضوء النهار وزيادة سرعة العبور فوق المعدل الطبيعي في منطقة مضيق هرمز.// انتهى //20:57ت م0203