سياسي / الحكومة البريطانية تدعو السفن التي تمر بالقرب من المياه الإيرانية إلى توخي الحذر
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
لندن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
دعت الحكومة البريطانية اليوم السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة إلى توخي الحذر أثناء عبورها بالقرب من المياه الإيرانية.
ورفعت وزارة المواصلات البريطانية درجة الاستعداد لتلك السفن إلى الدرجة القصوى بعد ورود أنباء عن اعتراض زوارق الحرس الثوري الإيراني أمس لإحدى ناقلات النفط البريطانية، داعيةً تلك السفن إلى التحرك أثناء ضوء النهار وزيادة سرعة العبور فوق المعدل الطبيعي في منطقة مضيق هرمز.
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20:57ت م
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