الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساستقبل الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي يوم أمس بمكتبه في مقر الأمانة بمكة المكرمة الأمين العام للمجلس التنسيقي لحملات حجاج الداخل شايع القرني وأعضاء المجلس.وبُحثت خلال اللقاء آلية تنفيذ البنود التي اٌتفق عليها سابقا بشأن ترشيح الدعاة لحملات حجاج الداخل لمرافقة الحجاج وتعليمهم مناسكهم على الوجه الصحيح وفق ما جاء عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، والتحذير من الغلو والتطرف، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال.وقدّم شايع القرني نسخة من تقرير منجزات المجلس وأعماله لعام 1439هـ لأمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة بالوزارة، كما بحث الاجتماع عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون فيما يحقّق التطلعات ويسهم في خدمة ضيوف الرحمن .يذكر أنّ وزارة الشؤون الإسلامية تعتمد سنوياً تكليف مئات الدعاة للعمل بحملات حجاج الداخل وفق شروط وظوابط وآليات تضمن تميّز الدعاة وآدائهم المهمة المناطة بهم على أكمل وجه .// انتهى //21:16ت م0207