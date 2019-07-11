نيويورك 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساستقبل معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" المهندس علي بن ناصر العسيري والوفد المرافق له، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج في تمكين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والجهات الحكومية ، التي تعكس جهود المملكة في مختلف المجالات.ويأتي اللقاء على هامش اجتماعات عقدها وفد البرنامج مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (DESA) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الإلكترونية الحكومية.حضر اللقاء من جانب البرنامج ، نائب الرئيس للخدمات والمنتجات والبوابة الوطنية المهندس هشام آل الشيخ، ونائب الرئيس لقطاع الابتكار والقدرات الرقمية المهندس باسم الجديع، والمدير العام للشراكات الدولية بالبرنامج سلطان الغانم، ومسؤول الإعلام بالبرنامج عبدالرحمن العليان، ومن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة حضر رئيس اللجنة الاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.// انتهى //21:37ت م0208