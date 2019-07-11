عام / محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
استقبل معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين لدى المملكة جون أبي زيد .
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
// انتهى //
21:39ت م
0209