تونس 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسبدأت تونس اليوم في تنفيذ مشروع إصلاح قطاع الطاقة في البلاد، الذي يلقي دعمًا من عدة أطراف دولية من خلال هبة تقدر بنحو 3.8 ملايين دولار أمريكي.ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة سنة، إلى دعم تونس في مجال إرساء الأسس الملائمة لإعادة الهيكلة لقطاع الطاقة، وتتعلق بثلاثة قطاعات ثانوية داخل القطاع، وهي المحروقات والكهرباء والتحكم في الطاقة.وأفاد مدير المشروع نور الدين بوراوي أن عجز الطاقة في تونس يمكن أن يبلغ 73 %، بحلول سنة 2030، إذا ما بقيت موارد الطاقة في البلاد على وتيرتها، وزاد الطلب عليها.// انتهى //22:01ت م0210