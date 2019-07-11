رياضي / المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين يتوج بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
توج المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا بالأردن اليوم ، بحضور سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، وأمين سر اتحاد غرب آسيا خليل السالم، وتسليم الميداليات الذهبية على لاعبي المنتخب السعودي، والميداليات الفضية للمنتخب الأردني، والبرونزية للمنتخب السوري وكأس البطولة للمنتخب السعودي .
وجاء فوز الأخضر باللقب بعدما تغلب على الأردن 3 - 1 وسوريا 3 - 0 في الدور المتقدم ، علما بأنه أنهى الدور الأول من البطولة متصدرًا لمجموعته بعد فوزه على العراق بهدف دون رد، وانتصاره على الكويت 6 - 1، في منافسات البطولة التي أقيمت في الأردن.
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22:07ت م
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