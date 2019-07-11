الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستوج المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا بالأردن اليوم ، بحضور سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، وأمين سر اتحاد غرب آسيا خليل السالم، وتسليم الميداليات الذهبية على لاعبي المنتخب السعودي، والميداليات الفضية للمنتخب الأردني، والبرونزية للمنتخب السوري وكأس البطولة للمنتخب السعودي .وجاء فوز الأخضر باللقب بعدما تغلب على الأردن 3 - 1 وسوريا 3 - 0 في الدور المتقدم ، علما بأنه أنهى الدور الأول من البطولة متصدرًا لمجموعته بعد فوزه على العراق بهدف دون رد، وانتصاره على الكويت 6 - 1، في منافسات البطولة التي أقيمت في الأردن.// انتهى //22:07ت م0211