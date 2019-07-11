اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تباين
الخميس 1440/11/8 هـ الموافق 2019/07/11 م واس
لندن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي منخفضاً بنسبة 0.14 % ليصل عند مستوى 3496.73 نقطة، كما تراجع مؤشري مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 41.29 نقطة ليصل مستوى 12332.12 نقطة.
وارتفع مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الإسباني 27.40 نقطة إلى 9280.30، و "أي إي إكس" الهولندي 1.42 نقطة إلى 566.99 نقطة.
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