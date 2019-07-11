لندن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي منخفضاً بنسبة 0.14 % ليصل عند مستوى 3496.73 نقطة، كما تراجع مؤشري مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 41.29 نقطة ليصل مستوى 12332.12 نقطة.وارتفع مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الإسباني 27.40 نقطة إلى 9280.30، و "أي إي إكس" الهولندي 1.42 نقطة إلى 566.99 نقطة.// انتهى //22:08ت م0212