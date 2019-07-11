القاهرة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستأهلت الجزائر إلى الدور نصف النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزها اليوم على كوت ديفوار 4 - 3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في مباراة الدور ربع النهائي في السويس.وافتتح المنتخب الجزائري أبرز المرشحين لإحراز اللقب، التسجيل في الدقيقة 20 عبر سفيان فغولي، قبل أن يعادل جوناثان كودجيا بالدقيقة (62)، وفي ركلات الترجيح، استفاد منتخب الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، من تصدي حارس مرماهم رايس مبلوحي للركلة الترجيحية الثالثة وإضاعة سيري داي للركلة الخامسة التي ارتدت من القائم الأيمن، ليبلغوا الدور نصف النهائي للبطولة للمرة الأولى منذ 2010.وتلاقي الجزائر نيجيريا الأحد القادم في القاهرة لمواصلة البحث عن لقب ثانٍ بعد 1990 على أرضها.// انتهى //22:13ت م0213