الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستسلم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأرجنتيني خوخي ألميرون اليوم مهامه التدريبية، بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، حيث قاد مران اليوم استعداداً للموسم الرياضي الجديد.وضم طاقمه الفني كلاً من: بابلو ريتشي (مساعد مدرب)، بابلو مانويوفيتش (مساعد مدرب محلل)، دييغو أوسيي (مدرب لياقة)، أوراسيو مونتي (مدرب حراس)، طارق بن جدية (مترجم).واستهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي الذي ركز على العديد من الجوانب البدنية، وذلك من خلال تدريبات الجري حول الملعب بغية رفع المعدل اللياقي، وتدريبات تقوية العضلات. عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى قادها بنفسه إذ أخضع اللاعبين لتدريبات فنية في وسط الملعب، ركز من خلالها على التمرير السريع من لسمة والتحكم بالكرة، فيما قاد مساعده مانويوفيتش المجموعة الثانية التي أدت تدريبات لياقية مكثفة من خلال الجري حول الملعب.من جهة أخرى وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب راكان الشملان لمدة عام "إعارة" قادماً من نادي النصر، كما وقع نادي الشباب عقداً احترافياً مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز الشهراني وذلك لمدة خمسة أعوام،كذلك عقداً احترافياً مع اللاعب علي مجرشي وذلك لمدة خمسة أعوام، فيما وقعت إدارة الشباب مخالصة مالية مع اللاعب خالد كعبي.// انتهى //22:35ت م0215