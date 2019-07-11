حائل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة شؤون المعلمين " بنين ـ بنات " إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ وذلك بمقر إدارة شؤون المعلمين " بنين" ومقر إدارة شؤون المعلمات " بنات " .وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين خالد الصالح ومساعده مدير إدارة شؤون المعلمين كفى الكود أنه تم استكمال مسوغات التعيين لعدد " ٣٧ مرشحاً" و " ٩٥ مرشحة " في عدد من التخصصات, بالإضافة إلى إنها إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية كافة ورفعها بالنظام الإلكتروني بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة من خلال تواجد فريق طبي لاستكمال إجراءات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات لتسهيل الإجراءات لهم، خاصة وأن معظم المرشحين والمرشحات من خارج المنطقة, مشيراً إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التعيين والتوجيه للمدارس حسب الخطة الزمنية الوزارية.من جهته زار مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبد العزيز الحميان مقر المقابلات الشخصية, للإشراف على سير عملية المقابلات، مقدما الدعم والتوجيه للمشرفين والمرشحين, كما زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي مقر مقابلات المرشحات وقدمت كلمة توجيهية للمرشحات أكدت من خلالها أهمية دور المعلمة في العملية التعليمية .// انتهى //22:36ت م0216