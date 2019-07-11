مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسنظم مركز التنمية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش اليوم ورشة عمل بعنوان "إدارة الطوارئ والكوارث" وذلك بفندق فوربوينتس بحي النسيم, بحضور أكثر من سبعين شخصاً من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة.وتناولت الورشة التي قدمها المهندس أحمد إكرام، عدداً من المحاور من أهمها: الأزمة والكارثة من المفاهيم والمناهج، وأهمية دور المعلومات في التخطيط، والطرق الحديثة للتنبؤ، ونظريات اتخاذ القرار, كما عُرض تجارب في مجال إدارة الكوارث والأزمات, وفي مقدمتها تجربة مشروع تعظيم البلد الحرام في إدارة الحشود ممثلة في نشاطي التوعية بحق الطريق وإرشاد التائه ببرنامج شباب مكة في خدمتك.وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بالإنابة بمكة المكرمة محمد الشهري أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين في الورشة مبادئ التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق لإدارة الكارثة البيئية.// انتهى //22:36ت م0217