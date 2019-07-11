الدوادمي 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسمي التدريب والابتعاث للبنين والبنات اليوم أسبوعها الأول من برامج التدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.وتضمن الأسبوع الأول أكثر من 20 برنامجاً تدريبياً في " القيادة المؤثرة " و " ممارسة القيادة "و"تخطيط التدريس" و "التعلم بالاستقصاء" و" الحد من التنمر بين الطلبة في المدارس " و " التعلم التعاوني" و"التدريس الفعال"، إضافة إلى " التخطيط الإستراتيجي" و"التغذية الراجعة " و" الذكاءات المتعددة لموهبة مبكرة"، و" تطبيقات قوقل التعليمية ".يذكر أن عدد البرامج التدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، بلغت 90 برنامجاً تدريبياً نوعياً منها 47 برنامجاً للبنين و43 برنامجاً للبنات ويستهدف أكثر من 1600 معلم ومعلمة يقوم بتقديمها 48 مدرباً ومدربة من خلال 9مراكز تدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها والتي تستمر على مدى 4 أسابيع.// انتهى //22:58ت م0219