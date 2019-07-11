رام الله 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأكدت الرئاسة الفلسطينية أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967م، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، تعقيبًا على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول تحقيق السلام " إن منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأميركية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات".// انتهى //23:01ت م0221