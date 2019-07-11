الخرطوم 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسوقعت السودان وجنوب السودان بمقر وزارة النفط السودانية بالخرطوم اليوم، على اتفاقيات لتطوير التعاون في مجال زيادة الإنتاج النفطي من حقول دولة الجنوب التي أعيدت إلى دائرة الإنتاج النفطي مؤخراً واستمرار الإمداد الفني لاحتياجات الحقول وتسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين.ووقع الاتفاقية من الجانب السوداني وكيل وزارة النفط والغاز المهندس علي عبدالرحمن، فيما وقعها عن جنوب السودان ووزير النفط المهندس أوو دانيال شوانق.وشملت الاتفاقيات زيادة الإنتاج النفطي من مربع (5A) ومعالجة الاشكاليات الفنية فيه، وزيادة الإنتاج من حقل الوحدة وتوما ثاوث وفق المرحلة الثانية للخطة الموضوعة لزيادة الإنتاج النفطي لحاجة البلدين الاقتصادية ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي وتسهيل وصول المواد الضرورية إلى حقول دولة الجنوب ومسائل نقل وتصدير نفط دولة الجنوب عبر موانئ السودان.// انتهى //23:17ت م0225