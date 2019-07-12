جيزان 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسانضمت إمارة منطقة جازان إلى الجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية "تكامل GSB" التي أنشأها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية.وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ أن انضمام إمارة جازان للجهات الحكومية المرتبطة ببرنامج تكامل جاء بعد أن أنهت كامل متطلبات الربط وفق الاتفاقية الموقعة بين إمارة منطقة جازان وبرنامج " يسّر " لتصبح الإمارة ضمن الجهات المرتبطة بالقناة والمستفيدة من كامل الخدمات الإلكترونية.ونوه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لتوفير كل ما يسهم في خدمة المستفيدين من خدمات الإمارة سواء أفراد أو جهات حكومية أو قطاع الأعمال ، وتقديم كافة الخدمات التي تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم بما يتمشى مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030 .من جانبه أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان والمشرف العام على تقنية المعلومات سعد بن عبدالله الفواز أهمية ارتباط الإمارة مع الجهات الحكومية عبر ارتباطها بقناة التكامل الحكومية، في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها برنامج يسر ومنها خدمات مركز الاتصال الوطني " آمر "ونظام مراسلات " وغيرها من الخدمات الأخرى ، التي ستسهم في رفع جودة العمل واختصار الوقت والجهد.//انتهى//00:58ت م0231