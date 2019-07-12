الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأقامت هيئة محافظة الزلفي محاضرة توجيهية ضمن الخطة التوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ألقاها مستشار معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور خالد المهيدب, وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الهيئة.وتطرق المحاضر الى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية، وعناية الدولة وفقها الله بهذا الجهاز وكذلك أهمية العناية بالجانب الإيماني واستشعار الأمانه والإخلاص في العمل.وتأتي المحاضرة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد الحسين في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //01:32ت م0232