القاهرة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسفك المنتخب التونسي عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عامًا بفوزه على مدغشقر 3-صفر الخميس، منهيًا مغامرة مدغشقر.وجاء الفوز التونسي على ستاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف الفرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 تواليًا)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال الأحد.ويسعى المنتخب التونسي إلى إحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه بلقب 2004 على أرضه، والتي كانت المرة الأخيرة يبلغ فيها دور الأربعة.// انتهى //02:30ت م0234