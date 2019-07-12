نيويورك 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسبدأ العاملون في مجال الصحة حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الحصبة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم أنها تسعى إلى تطعيم 67,000 طفل في مقاطعة إيتوري.وبحسب اليونيسيف يشكل هذا العدد جزءًا صغيرًا من 400,000 شخص نزحوا بسبب تصاعد العنف والاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة الغنية بالموارد.ووفقًا لليونيسيف، مات قرابة 2000 شخص بسبب الحصبة في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن هذا العام، أكثر من ثلثيهم من الأطفال دون سن الخامسة.وتشير أحدث بيانات الصحة من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وجود حوالي 115,000 حالة من حالات الحصبة المشتبه بها في البلاد، أي أكثر بكثير من الرقم المسجل في العام الماضي والبالغ 65,000.// انتهى //04:00ت م0239