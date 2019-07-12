الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:يدا الملك سلمان المبسوطتان للخير تدخلان الفرحة على قلوب الأيتامأمير مكة يتسلم تقرير سجون المنطقة ويستقبل السفير التشيكيأمير القصيم يفتتح مقر احتفالات مركز الهلالية ويلتقي الأهاليأمير الشمالية يستقبل الطفلة روند المتعافية من مرض السرطانالمملكة تدعو لموقف دولي حازم حيال الطموح النووي لإيرانبالأغلبية.. الشورى يطالب بجهاز يحفظ التراث العمراني من الاجتهادات العشوائيةأمير الرياض بالنيابة يبحث مع عمدة موسكو التعاون الاقتصادي والاستثماري والبنى التحتية«البيئة» تصدر اللائحة الجديدة لجزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياهبرنامج للرعاية اللاحقة ومركز للأعمال بجمعية الأطفال المعوقينمشروع سلام للتواصل الحضاري يطلق برنامج "الحقيبة الدبلوماسية"اعتراض ناقلة نفط بريطانية يبرز جنوح طهران.. إيران تعبث في مياه الخليجمنظمات فلسطينية تثمن مساعدات المملكة المتواصلةالسودان: "الانتقالي" يتمسك بجهازي الأمن والمخابراتالعقود المليارية مع أميركا تفضح سلاح الدوحة السامتونس: عقدة المحكمة الدستورية مستمرةسـوريـة: تـفـجـيـر ومواجهات يخلفان عشرات القتلى// يتبع //06:02ت م0003