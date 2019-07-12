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الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
يدا الملك سلمان المبسوطتان للخير تدخلان الفرحة على قلوب الأيتام
أمير مكة يتسلم تقرير سجون المنطقة ويستقبل السفير التشيكي
أمير القصيم يفتتح مقر احتفالات مركز الهلالية ويلتقي الأهالي
أمير الشمالية يستقبل الطفلة روند المتعافية من مرض السرطان
المملكة تدعو لموقف دولي حازم حيال الطموح النووي لإيران
بالأغلبية.. الشورى يطالب بجهاز يحفظ التراث العمراني من الاجتهادات العشوائية
أمير الرياض بالنيابة يبحث مع عمدة موسكو التعاون الاقتصادي والاستثماري والبنى التحتية
«البيئة» تصدر اللائحة الجديدة لجزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه
برنامج للرعاية اللاحقة ومركز للأعمال بجمعية الأطفال المعوقين
مشروع سلام للتواصل الحضاري يطلق برنامج "الحقيبة الدبلوماسية"
اعتراض ناقلة نفط بريطانية يبرز جنوح طهران.. إيران تعبث في مياه الخليج
منظمات فلسطينية تثمن مساعدات المملكة المتواصلة
السودان: "الانتقالي" يتمسك بجهازي الأمن والمخابرات
العقود المليارية مع أميركا تفضح سلاح الدوحة السام
تونس: عقدة المحكمة الدستورية مستمرة
سـوريـة: تـفـجـيـر ومواجهات يخلفان عشرات القتلى
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