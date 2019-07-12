طوكيو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 60ر9 نقطة، أو ما يعادل 04ر0% ، ليصل إلى 13ر21653 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 52ر2 نقطة، أو ما يعادل 16ر0% ، ليصل إلى 11ر1576 نقطة.// انتهى //07:07ت م0008