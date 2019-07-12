رياضي / الجواد مهداف عذبة يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
حقق الجواد "مهداف عذبة "إنتاج مربط عذبه والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة .
وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر الجواد "أوزان " وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي " وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد .
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