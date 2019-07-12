الطائف 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة ، تشمل " الخرمة ، والقنفذة ، والليث ، والموية وتربة ، ورنية " ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خصوصا قائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:25ت م0010