طرابلس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأقسى العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع أمس بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي، مطالبين رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة.وتطرقت إلى مطالبة حكومة الوفاق، باريس بتقديم توضيحات «عاجلة»، عقب إقرار فرنسا بأن صواريخ جافلين التي عثِر عليها في غريان عائدة للجيش الفرنسي.وبينت إعلان الاتحاد الأوروبي، ترحيبه بإطلاق المهاجرين المتبقين من مركز إيواء تاجوراء الذي تعرض لغارة جوية في الثالث من يوليو الجاري.// انتهى //08:52ت م0012