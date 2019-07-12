جيزان 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس فعاليات نادي هواية ومهارة الصيفي، الذي نفذته الكلية التقنية بمنطقة جازان ممثلة بفرع الكلية بمحافظة "أبو عريش" بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية "بأبو عريش" ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة و صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مشرف فرع الكلية "بأبو عريش" المهندس موسى عثاثي.وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بمقر الكلية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل شوؤن المتدربين المهندس محمد الحربي كلمة أبرز فيها أهمية النادي التقني الصيفي في ملء أوقات فراغ الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة، ويسهم في إبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالتها وأهدافها ومسؤوليتها المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري, إلى جانب ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لدى الشباب من خلال ممارسة المهن المختلفة.بعد ذلك ألقى مدير النادي المهندس محمد معشي، كلمة أوضح فيها أن الفعاليات التي استمرت أربعة أسابيع وشارك فيها أكثر من "١٣٠ " مشاركاً تضمنت سبعة برامج متنوعة شملت الجانب التقني والمهني والتطويري كأساسيات استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء والتمديدات الكهربائية المنزلية إضافة لبرامج في الحاسب الآلي والطباعة والتصميم والمونتاج وصيانة أجهزة الجوال، وغيرها من الدورات المنتقاة بشكل يتناسب مع مستجدات العصر ومتطلباته، إضافة للعديد من البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي قدمها النادي لمرتاديه، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لفعاليات النادي والبرامج والدورات التي نفذتها الكلية، وفي ختام الحفل سلمت الدروع التذكارية والشهادات التقديرية والجوائز على المشاركين والمنظمين والشركاء.// انتهى //09:30ت م0014