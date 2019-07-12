جدة 9 ذو القعدة 1440هـ الموافق 12 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:09ت م0017