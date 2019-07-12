عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
جدة 9 ذو القعدة 1440هـ الموافق 12 يوليو 2019م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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10:09ت م
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