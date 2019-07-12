القاهرة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته بالاستعداد التام للعام الدراسي الجديد وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي في المنظومة التعليمية والمناهج الجامعية.وسلطت الضوء على موافقة مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر بدءًا من صباح أمس.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية بالضفة الغربية.وتحدثت عن مقتل 13 شخص وإصابة 35 آخرين في انفجارين متزامنين بمدينة عفرين شمال غرب سوريا.وتناقلت إعلان لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني احباط محاولة انقلاب جديدة من جانب عدد من الضباط.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، اتهام الحكومة البريطانية ثلاث سفن إيرانية بمحاولة منع مرور ناقلة النفطة البريطانية "بريتيش هيريتدج" في مضيق هرمز.//انتهى//10:21ت م0019