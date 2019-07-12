جنين 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز الحرا في الأغوار الشمالية.وأفادت مصادر أمنية في جنين، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، اعتقلت الليلة الماضية نور الدين فالح أبو الرب، ومحمد قاسم زكارنة، وأحمد نصري زكارنة، من بلدة قباطيا أثناء مرورهم على الحاجز في طريق عودتهم إلى بلدتهم،ويعمل ثلاثتهم في أجهزة الأمن الفلسطينية.// انتهى //10:32ت م0020