لندن 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسصعد سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1406.44 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 % إلى 1408.90 دولاراً أمريكياً.وفيما يخص بقية المعادن النفيسة ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 15.13 دولاراً أمريكياً وانخفض سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 819.50 دولاراً أمريكياً وتراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 1552.50 دولاراً أمريكياً. للأوقية.// انتهى //10:34ت م0021