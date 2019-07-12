رام الله 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن من يسعى لترسيخ وتكريس الاستيطان، والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، واستخدام الدين، ويرفض القانون الدولي والشرعية الدولية، لا يمكن أن يكون قادرا على متطلبات صناعة السلام.وأوردت اليوم خبر استشهاد الشاب محمود أحمد صبري متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.وتحدثت عن اقتحام 138 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيي.وتابعت صحف فلسطين اليوم خبر إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، عن الأسير محمد غالب أبو هنية ، من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية بعد تسع سنوات من الاعتقال.// انتهى //10:51ت م0024